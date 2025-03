Vorarlberg wählt Gemeinderäte und Bürgermeister neu

Mit besonderer Spannung wird der Ausgang der Wahlen in den fünf Städten des Landes erwartet, wo von mehreren knappen Rennen zwischen der ÖVP und der SPÖ bzw. der FPÖ ausgegangen wird. Traditionell gilt die Gemeindepolitik in Vorarlberg als "tiefschwarz", auch wenn die ÖVP in keiner der Städte mehr die Mandatsmehrheit hält und auch in den größeren Gemeinden zurückgefallen ist. Genau in der Hälfte der 96 Kommunen, nämlich in 48, regieren aktuell ÖVP-Bürgermeister, weitere 25 gelten als "ÖVP-nahe". Fünf Gemeindeoberhäupter stellen die Freiheitlichen, vier die SPÖ, zwei kommen von den Grünen. Lediglich in acht Gemeinden haben derzeit Frauen das Sagen.