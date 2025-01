Volkskanzler ante portas: Beauftragt Van Der Bellen jetzt Kickl mit Regierungsbildung?

Wie geht es jetzt also weiter? Die Obmannschaft der Volkspartei ist zumindest interimistisch geklärt und Christian Stocker übernimmt vorläufig (News berichtete). Die viel wichtigere Frage ist jedoch, wie geht es jetzt mit der Bildung einer neuen Regierung weiter?

Der Ball liegt diesbezüglich bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Man denkt, man kennt die Lage, man hat schon wirklich viel erlebt, und dann gibt es wieder eine neue Situation“, so das Staatsoberhaupt in einer kurzen Ansprache am heutigen Sonntagnachmittag. Vom dem Scheitern der Koalitionsgespräche zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS sei er jedenfalls enttäuscht. „Auch für mich kam es überraschend und das war nicht mein Wunsch“, so Van der Bellen.

Was Österreich jetzt brauche, sei „eine Bundesregierung mit einer stabilen Mehrheit“, so der Bundespräsident weiter. Nach vielen Gesprächen mit den handelnden Personen sei er zum Schluss gekommen, dass die Stimmen in der ÖVP, die keine Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickl wollen, „deutlich leiser“ geworden seien. Aus diesem Grund habe er für den morgigen Montagvormittag ein Gespräch mit dem FPÖ-Chef vereinbart, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Konkret bedeutet dies wohl, dass Kickl mit dem Versuch der Bildung einer neuen Regierung beauftragt werden wird.