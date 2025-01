ÖVP: Christian Stocker übernimmt – vorerst

Es wurde in den letzten Stunden viel spekuliert: Wer übernimmt die Nachfolge des zurückgetretenen ÖVP-Obmanns und Bundeskanzlers Karl Nehammer? Schwarz-Blau-Fan und Wirtschaftsbündler Wolfgang Hattmannsdorfer stand ebenso in der Diskussion, wie ein Comeback von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der im Hintergrund wohl sehr aktiv ausgelotet hat, wie breit die Unterstützung in der Volkspartei für seine Rückkehr wäre.

Am Ende ist es ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker geworden, der – vorerst – die Geschicke der Türkis-Schwarzen übernehmen wird. Alles andere ist zum jetzigen Zeitpunkt (14.30 Uhr – Anm. d. Red.) noch offen.