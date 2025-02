Und wo bleibt die Kultur?

Jetzt werden Sie sagen, dass ich nicht undankbar sein soll und dass der Komet ohnehin fünf Minuten vor dem Zusammenprall abgedreht hat. Und tatsächlich fordern die folgenden Einlassungen eine Präambel des Ressort-Autisten: Alles ist besser als das, was uns gerade noch verschont hat. Nicht Hafenecker zu sein, qualifiziert fast schon pauschal zur Lichtgestalt.

Aber auch nur fast, wenn ich richtig höre, was der Kultur im Regierungskonstrukt so zugedacht ist. Dass sie das Allerletzte ist, was zur Verteilung gelangt, selbst wenn im Bärenfell wegen überlangen Feilschens schon die Motten nisten: Das ist Routine. Aber diesmal kann es bedrohlich werden.

Um mit den Neos zu beginnen (sollte die Regierungsbeteiligung mitsamt der Vorsitzenden das Mitgliedervotum überleben): Sie sind am Ressort hoffentlich desinteressiert. Zumindest lässt die Entsendung des Erlebnisbeherbergers Schellhorn in die Verhandlungsgruppe Kultur darauf schließen. Allerdings würden sie ihm vermutlich sogar das Ressort überlassen, wenn im Gegenzug mindestens 2.000 Mitglieder der zerstrittenen Splitterpartei darauf verzichten, das fertige Konstrukt in die Luft zu jagen. Der Idee kann ich wenig abgewinnen, wenn ich mir Elfriede Jelineks Wortmeldung vor der Implosion der Volkskanzlerträume vergegenwärtige: „Neu ist meine Verachtung für Mrs 9%“, hat sie uns geschrieben, „die ohne Not vom Verhandlungstisch aufgestanden ist.“ Bei Redaktionsschluss war sie dort wieder ansässig. Aber die Kultur scheint doch keine ihrer Prioritäten zu sein.

Dafür soll die Parteivorsitzende das Außenministerium bekommen – die Repräsentantin der einzigen Partei, die an der Neutralität zupft und uns ein Stück Richtung Nato rücken will! Baerbock in Pink, den Globus umrundend – angst und bang wird einem da.