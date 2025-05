Ukraine meldet zahlreiche russische Drohnenangriffe

Die Angriffe auf das Land waren den Medienangaben zufolge noch einmal stärker als bei der bisher größten Drohnenattacke vom 23. Februar, als 267 russische Flugobjekte gezählt worden waren. Diesmal seien 88 Drohnen abgeschossen worden, weitere 128 seien - ohne negative Folgen - verloren gegangen.

Zu konkreten Treffern und Schäden macht die ukrainische Flugabwehr in der Regel keine Angaben. Betroffen von den Attacken waren neben der Hauptstadt unter anderem die Gebiete Dnipropetrowsk und Donezk.

Russland hat unterdessen nach eigenen Angaben eine Siedlung in der Ostukraine eingenommen. Streitkräfte hätten die Kontrolle über die Ortschaft Bahatyr in der Region Donezk übernommen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete, russische Streitkräfte hätten in den vergangenen 24 Stunden 75 ukrainische Drohnen abgeschossen.

Von unabhängiger Seite sind die Angaben der Kriegsparteien unmittelbar nicht überprüfbar. Russland hatte das Nachbarland im Februar 2022 überfallen, dass sich seither mit westlicher Hilfe verteidigt.

Zwar hatten Russland und die Ukraine am Freitag erstmals seit drei Jahren in Istanbul wieder direkt miteinander verhandelt in dem Konflikt. Trotzdem setzt Moskau seine Angriffe fort.

Russland lehnt eine von der Ukraine, den USA und europäischen Staaten geforderte Waffenruhe ab, bis es eine grundlegende Einigung zwischen den Kriegsparteien gibt. Vereinbart hatten die beiden Seiten in Istanbul lediglich einen Gefangenenaustausch und die Fortsetzung ihrer Verhandlungen über eine Waffenruhe. Am Montag will US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin telefonieren, um Bewegung in die Gespräche zu bringen.