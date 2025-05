Im Jemen abgefeuerte Rakete in Israel abgefangen

Israel hat nach eigenen Angaben erneut eine im Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Die israelische Armee erklärte am Sonntag, sie habe in der Nacht in mehreren Regionen Israels Luftalarm ausgelöst und kurz darauf "eine im Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen". Die jemenitische Houthi-Miliz gab an, sie habe zwei Raketen auf den internationalen Flughafen von Tel Aviv abgefeuert.

von APA