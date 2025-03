Über 100 Festnahmen in der Türkei bei Demo am Weltfrauentag

Bei Demonstrationen am Weltfrauentag in Istanbul sind 112 Menschen vorübergehend festgenommen worden. Am Tag nach dem Protest war eine Person am Sonntag weiter in Gewahrsam, die übrigen Festgenommenen kamen nach Verhören frei, teilten die Kundgebungsorganisatoren mit. Demos zum Weltfrauentag werden in Istanbul seit Jahren verboten. Auch dieses Mal wurde die Versammlung mit untersagt. Sie könne die "öffentliche Ordnung und den gesellschaftlichen Frieden" gefährden, hieß es.

von APA