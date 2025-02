Türkische Polizei nahm 282 mutmaßliche PKK-Mitglieder fest

Die türkische Polizei hat in den vergangenen fünf Tagen 282 mutmaßliche Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen. Es habe in 51 Provinzen sowie in der Hauptstadt Ankara und der größten Stadt Istanbul Anti-Terror-Razzien gegeben, erklärte Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag auf X. Den Verdächtigen werde vorgeworfen, PKK-Propaganda betrieben, die Gruppe finanziert, Mitglieder angeworben und an Straßenprotesten teilgenommen zu haben.

von APA