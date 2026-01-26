„Den großen Wurf hat die Regierung noch nicht geliefert“

Störrische Landeshauptleute und Bürokratie. Wie spart man im System?

„Die Mehrwertsteuersenkung verblasst gegenüber der großen Frage, ob man in Österreich einen Föderalismus bauen kann, der für die nächsten 50 Jahre effizient funktioniert“, mahnt Felbermayr. „Da sind wirklich Entscheidungen fällig, die den Wohlstand der nächsten Generationen prägen.“ Noch sieht man keine Resultate, aber zumindest haben Bund, Länder und Gemeinden auch angesichts der weit überzogenen Schuldengrenzen Reformeifer gelobt. „Es ist sinnvoll, sich dafür Zeit zu nehmen, aber nicht unendlich viel.“ Im nächsten halben Jahr müssten die zentralen Reformvorhaben sichtbar werden, sagt Felbermayr, „denn das dann auch noch umzusetzen, wird keine Trivialität. Die Reformen sollten zu wirken beginnen, bevor die nächste Wahl ansteht.“

Kompetenzumschichtung bei Gesundheit und Bildung – bringt das Geld oder geht es um Effizienz?

Bei der Frage, wie die Zuständigkeiten im Gesundheits- und im Bildungssystem zwischen Bund und Ländern neu aufgeteilt werden sollen, gehe es vor allem um den effizienten Einsatz der Mittel. „Es geht nicht darum, ob wir für die Gesundheit ein paar Milliarden weniger ausgeben, sondern darum, wie das Geld bestmöglich eingesetzt wird und man Doppelgleisigkeiten und Zuständigkeitsstreitereien verhindert“, so der Wifo-­Chef. Dass ein effizientes System auch günstiger wird, ist eine ­erwünschte Nebenwirkung. Auch bei Bildung und Arbeitslosenverwaltung gehe es zunächst einmal um mehr Effizienz. „In Österreich sollte in den letzten Jahren wirklich deutlich geworden sein: Wir haben einen großen Sozialstaat, wir geben viel Geld aus, aber wir bekommen weder Wachstum daraus noch die gewünschte Qualität der öffentlichen Dienstleistung. Das ist es vor allem, was korrigiert werden muss.“

Soll sich die Regierung an die Pensionen herantrauen?

Die kleinste Regierungspartei NEOS wünscht sich die große Pensionsreform mit höherem Antrittsalter, die größeren Parteien ÖVP und SPÖ wollen erst mal den tatsächlichen Pensionsantritt in die Nähe der gesetzlichen Vorgabe bringen. Wie sieht das der Experte? „Es braucht kein Entweder-Oder, sondern beides. Wenn man nur am gesetzlichen Antrittsalter herumschraubt, die Leute aber faktisch nicht länger arbeiten – was soll denn das bringen?“, sagt Felbermayr. Man sehe allerdings beim derzeit Richtung 65 Jahre steigenden Frauenpensionsalter, dass dadurch viel mehr Frauen in Beschäftigung bleiben.

„Wir brauchen also beide Maßnahmen – und noch eine dritte“, erklärt der Wifo-Chef: „Anreize, damit das Länger-Arbeiten bei Beschäftigten und Unternehmen auf Gegenliebe stößt. Es muss sich finanziell lohnen und die Menschen müssen es gesundheitlich aushalten.“ Mit der Perspektive 2040 müsse man das gesetzliche Antrittsalter angesichts der steigenden Lebenserwartung jedenfalls erhöhen. „Die meisten Menschen verstehen die Logik, dass zusätzliche Lebensjahre in produktive, in denen man noch am Arbeitsmarkt ist, und in Pensionsjahre aufgeteilt werden müssen.“

Was fehlt auf der Regierungsagenda? Der Klimaschutz, beispielsweise

„Es fehlen Bekenntnisse zu grundsätzlichen Dingen, wie etwa einer effizienzorientierten Steuerreform“, sagt Felbermayr. Nach wie vor sei der Faktor Arbeit zu hoch besteuert, Grenzsteuersätze von 50 Prozent und mehr würden nicht erst bei Millionären greifen, sondern schon früh. Dazu kämen die hohen Lohnnebenkosten. „Deren Senkung steht zwar im Koalitionsvertrag und jetzt in der Industriestrategie, aber mir fehlt hier ein konkreter Plan, an den Menschen und Unternehmen glauben können“, sagt der Ökonom. Natürlich erhöhe es den Sparzwang, wenn der Familienlastenausgleichsfonds nicht mehr von den Arbeitgebern, sondern aus dem Budget gefüllt wird, „aber dafür muss man eben Freiräume schaffen. Wenn die Regierung die 400 Millionen Euro für die Mehrwertsteuersenkung ganz en passant findet, ist es wohl nicht richtig zu sagen, dass es keine Spielräume gibt, um den FLAF zu halbieren.“

Diese Maßnahme würde drei bis vier Milliarden Euro kosten, so Felbermayr. Aber: „Österreich hat eine Staatseinnahmenquote von aktuell über 50 Prozent, die Struktur dieser Staatseinnahmen könnte man sinnvoller gestalten. Warum steigen die FLAF-Beiträge mit der Lohnsumme, während die Mineralölsteuer seit vielen Jahren nicht an die Inflation angepasst wurde?“ Das könnte man quasi umdrehen und hätte damit gleichzeitig Klimapolitik gemacht. Ebenso könnte man klimaschädliche Förderungen und Subventionen beschneiden, gleichzeitig aber Spitzensteuersätze oder FLAF-Beiträge senken. „Die Regierung sollte sich darauf einlassen, dass wir eine Strukturreform im Steuersystem brauchen.“