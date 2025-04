Tausende bei "Gray-Pride"-Demonstration in Budapest

In der ungarischen Hauptstadt Budapest haben erneut tausende Menschen gegen das Verbot der jährlichen Pride-Parade der LGBTQ-Gemeinschaft demonstriert. Viele Demonstranten trugen dabei am Samstag aus Protest graue Kleidung - ein bewusst gewählter Kontrast zur farbenfrohen Kleidung, die bei der Pride-Parade getragen wird. Nach Schätzung der Nachrichtenagentur AFP nahmen an der Demonstration rund 10.000 Menschen teil.

von APA