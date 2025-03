Stocker wird am 29. März zum ÖVP-Obmann gewählt

Bundeskanzler Christian Stocker soll bei einem Bundesparteitag am Samstag, den 29. März, in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt offiziell zum Parteichef gewählt werden. Bisher ist der 65-Jährige, der Karl Nehammer unverhofft nachfolgte, nämlich nur geschäftsführender Parteiobmann. Beim 41. ordentlichen Parteitag werden auch Stockers Stellvertreter und Stellvertreterinnen gewählt, sie werden noch festgelegt. Beginnen soll die Veranstaltung in der Arena Nova um 13 Uhr.

von APA