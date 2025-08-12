News Logo
ABO

Staatsanwaltschaft Graz ermittelt in Causa Peršmanhof

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Nach dem Polizeieinsatz am Peršmanhof wird jetzt ermittelt.
©APA, VEREIN-DRUŠTVO PERŠMAN, JAKOB HOLZER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Wegen einer Anzeige des Klagenfurter Rechtsanwalts Rudolf Vouk in der Causa Peršmanhof hat die Staatsanwaltschaft Graz ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Geführt wird dieses wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs (§ 302 Abs. 1 StGB) gegen einen bekannten Verdächtigen sowie unbekannte Täter, teilte Sprecher Arnulf Rumpold auf APA-Anfrage mit. Die "Kleine Zeitung" berichtete ebenfalls. Inhaltliche Entscheidungen in dem Verfahren seien bislang nicht getroffen worden, hieß es.

von

Der vierstündige Polizeieinsatz bei einem antifaschistischen Camp am Kärntner Peršmanhof am letzten Juli-Sonntag hatte national und international für viel Wirbel gesorgt. Nach anonymen Anzeigen, die laut Polizei am Freitag eingegangen sein sollen, wurde noch am selben Tag der Einsatz geplant. Offiziell ging es um Verstöße gegen das Naturschutzgesetz und das Campingplatzgesetz, außerdem um Anstandsverletzungen. Der Bauernhof, der heute eine Gedenkstätte und ein Museum ist, war 1945 Schauplatz eines Nazi-Massakers.

Rechtsanwalt Vouk wurde während des Einsatzes von Teilnehmern und Veranstaltern hinzugezogen. Er sagt, die Polizei sei darauf aus gewesen zu eskalieren und einen Konflikt zu provozieren. Geleitet wurde der Einsatz von einem Verfassungsschützer, laut offizieller Darstellung der Polizei, weil es um die Antifa ging. Die Situation an Ort und Stelle schaukelte sich wegen zunächst verweigerter Identitätsfeststellungen hoch, weitere Kräfte, unter anderem der Polizeihubschrauber und eine Hundeführerin, wurden hinzugezogen. 62 Verwaltungsübertretungen und zwei Widerstände gegen die Staatsgewalt wurden angezeigt, 32 Identitätsfeststellungen und zwei Personendurchsuchungen durchgeführt.

Die Polizei wurde für den Einsatz scharf kritisiert, teilweise von politischer Seite, vor allem seitens der Kärntner Slowenen und des Nachbarlandes Slowenien. Dem Ruf nach Aufklärung folgend setzte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) eine Analysekommission ein, die bis Ende September zumindest einen Zwischenbericht vorlegen soll. Die Kommission, an der auch Volksgruppenvertreter beteiligt sind, hat ihre Arbeit in den vergangenen Tagen aufgenommen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das Innenministerium muss mit einer Abschiebung nach Syrien warten
Politik
Syrer darf laut EGMR vorerst nicht abgeschoben werden
Gewessler eröffnete ORF-"Sommergespräche"
Politik
Gewessler: Regierung will Klimaziele nicht erreichen
Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ)
Politik
Sozialministerin Schumann gegen "Sägen" an Sozialhilfe
Gemeinsam mit dem Wiener AMS: Projekt soll Frauen in den Job bringen
Politik
Neues Frauenförderungsprojekt in Wien ab Herbst
++ ARCHIVBILD ++ Den Jugendlichen in Österreich geht es nicht gut
Technik
SOS-Kinderdorf: Schulsystem ist massiv belastend für Jugendliche
Kriege, Klimawandel und Unsicherheiten belasten die Jugendlichen
Gesundheit
Schulsystem ist massiv belastend für Jugendliche
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER