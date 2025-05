SPÖ versucht es in Wien wieder mit den NEOS

Bereits morgen, Dienstag, Vormittag sollen die "vertiefenden Regierungsverhandlungen" beginnen, betonte Ludwig. Die drei Wochen als Verhandlungsrahmen sieht er als sehr ambitioniert. Wenn es eine Woche länger dauern würde, wäre es für ihn auch kein Problem. Es sei aber wichtig, dass man schnell klären könne, wie sich die Landes- und Stadtregierung zusammensetze.

Sein Verhandlungsteam will er am Dienstag bei der ersten Runde mit den NEOS fixieren. Überraschungen werde es aber keine geben, sagte Ludwig. Dabei sein würden Personen, die schon jetzt in Verantwortung seien. Bei den Sondierungen wie auch beim heutigen Pressetermin wurde der Bürgermeister von Landesparteisekretärin Barbara Novak und Klubobmann Josef Taucher begleitet.

Im Präsidium wurde die Entscheidung für die NEOS einstimmig begrüßt, im Vorstand gab es eine Stimme dagegen. Der Bürgermeister sprach von der Fortsetzung einer "gut funktionierenden Fortschrittskoalition". Punktuell will Ludwig auch mit ÖVP und Grünen zusammenarbeiten, wären doch auch die Sondierungen mit diesen beiden Parteien "gut und sehr kooperativ" gewesen.

Entscheidend für die Wahl der NEOS sei gewesen, dass die bisherige Zusammenarbeit fünf Jahre lang gut funktioniert habe. Auch wenn man manchmal nicht einer Meinung gewesen sei, sei man nach außen gemeinsam aufgetreten und habe so Stabilität vermittelt. Dass die NEOS ein Partner auf Augenhöhe gewesen seien, belege deren Wahlergebnis, sei es doch nicht selbstverständlich, dass eine kleinere Koalitionspartei dazugewinne, erklärte der Bürgermeister.

Gefragt, ob die NEOS wieder das Bildungsressort bekämen, meinte Ludwig, er gehe davon aus, dass sie daran wieder starkes Interesse hätten. Als eigene Schwerpunkte nannte der Bürgermeister unter anderem den Ausbau des Gesundheitswesens, eine "noch stärkere" Deutschförderung an den Schulen aber auch den Sicherheitsbereich etwa mit einem Waffenverbot.

Enttäuscht über die Wahl der SPÖ zeigte sich die ÖVP. Nach über 20 Jahren einer "linksdominierten Politik des Stillstands" entscheide man sich bewusst gegen eine Politik der Mitte und für ein "Weiter wie bisher". Die NEOS sollten dabei als reiner Mehrheitsbeschaffer statt eines Korrektivs dienen, meinte der designierte Landesparteichef Markus Figl in einer Aussendung. Die Volkspartei werde auch in den kommenden fünf Jahren die treibende Oppositionskraft im Wiener Rathaus bleiben.

Die Fortsetzung der rot-pinken Koalition bedeute fünf weitere schlechte Jahre für Wien, prophezeite Wiens FPÖ-Obmann Dominik Nepp. Aufgrund der verheerenden Finanzsituation der Stadt sei ähnlich wie im Bund mit einem Sparpaket und massiven Belastungen für die Wienerinnen und Wiener zu rechnen. Die FPÖ sieht er als einzig starke Kontrollkraft der Stadt.