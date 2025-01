Was werfen Sie dem ORF genau vor?

Dass man am Jahrestag des 7. Oktober überhaupt auf die Idee kommt, einen Vertreter der Palästinenser einzuladen. Das wäre bei anderen Krisen nicht möglich gewesen. Wem fiele ein, Russland jetzt irgendwohin einzuladen, nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine? Und das ist in der Dimension noch etwas anderes. In Gaza kommt es aus einem alten, historischen Ressentiment, das uns seit 2.000 Jahren Leid beschert und auch für die Nachkommen der Täter eine Verantwortung darstellt. Daher geht es für mich nicht zusammen, dass in dieser Form berichtet wird und dass man offenbar glaubt, eine Gleichgewichtung herstellen zu können. Einen IS-Vertreter etwa habe ich noch nie im Fernsehen gesehen.

Wie geht es Ihnen mit dem Problem des ansteigenden Rechtsextremismus in Österreich?

Den Rechtsextremismus kennen wir seit vielen Jahren.

Er nimmt zu.

Er nimmt zu in der Frage der numerischen Vorfälle, die publik werden. Die Grundeinstellung, die wir durch Studien das Parlaments alle zwei Jahre abfragen lassen, hat nicht zugenommen. Was wirklich deutlich mehr geworden ist, ist der migrantische Antisemitismus. Deswegen bin ich auch nicht so glücklich über den aktuellen Rechtsextremismusbericht.

Warum, bezweifeln Sie die Zahlen?

Nein, der Bericht ist gut recherchiert. Aber Extremismus ist generell eine He­rausforderung für die Gesellschaft, egal, von welcher Seite er kommt. Dieser Fokus auf rechtsextrem war der letzten Regierung sehr wichtig, für mich ist es notwendig, den Extremismus im Gesamten zu sehen. Der Extremismus, der aus dem politischen Islam kommt, belastet Österreich derzeit mehr. Wir haben derzeit keine rechtsextremen Attentate, aber wir haben Attentate wie jenes in Aschaffenburg. Das Problem Rechtsextremismus wird von der Polizei seit Jahren und Jahrzehnten hervorragend betreut. Da habe ich sehr großes Vertrauen. Aber den Extremismus im radikal-muslimischen Bereich haben wir nicht so im Fokus, weil er sehr ins Ausland vernetzt ist. Auch den linken Extremismus haben wir nicht im Fokus. Ich arbeite seit mehr als 50 Jahren gegen den Rechtsextremismus, man kann mir nicht vorwerfen, auf diesem Auge blind zu sein. Aber das ist derzeit nicht das Hauptproblem. Rechtsextremismus ist das Problem der Abgrenzung der FPÖ. Das ist ihr Problem, nicht meins.

Sie haben sich immer deutlich von einer Koalition mit der Kickl-FPÖ distanziert. Nun scheint es doch dazu kommen. Wo sehen Sie Ihre Rolle? Sind Sie jetzt das gute Gewissen Ihrer Partei?

Die Partei braucht kein gutes Gewissen, sie ist das gute Gewissen. Und ich glaube daran, was der designierte Parteiobmann gesagt hat: Es gibt ganz klare Haltungen. Wir sind weder auf dem Weg zu einer dritten Republik, noch werden wir uns in irgendeiner Form in europäischen Fragen verändern. Das weiß jeder, der mit der ÖVP koalieren möchte. Aber wir sind nicht im Lead. Es ist die Frage der FPÖ, die den Regierungsbildungsauftrag von Bundespräsidenten Van der Bellen bekommen hat.