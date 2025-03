Selenskyj dankt Verbündeten in Onlinebeiträgen

Nach dem Eklat mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Beiträgen im Onlinedienst X den westlichen Verbündeten der Ukraine für ihre Unterstützung gedankt. "Danke für Ihre Unterstützung", schrieb Selenskyj am Freitag und Samstag als Reaktion auf rund 30 Veröffentlichungen, in denen die Verbündeten der Ukraine ihre Solidarität bekundeten. Trump und Selenskyj waren vor laufenden Kameras heftig aneinandergeraten.

von APA