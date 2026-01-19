Ramazan Demir: Der Imam, der gegen Hassprediger kämpft

Können Sie diese Szene der deutschsprachigen Hassprediger etwas umreißen?

Es sind vorrangig Männer, die teilweise sogar einen langen Bart und Takke, eine islamische Kopfbedeckung, tragen. In Bezug auf den Islam haben sie aber Halb- und Falschwissen. Keiner dieser Influencer mit großer Reichweite hat den Islam studiert. Man fragt sie „Wie bist du Imam geworden?“ und erhält Antworten wie „Eines Tages war der Imam nicht da und dann habe ich vorgebetet.“ Viele von ihnen sind auch arbeitslos und können daher viel Zeit in ihre Kanäle investieren.

Und dann gibt es in dieser Szene auch jene, die mit Spendensammlungen den Supermuslim spielen, dafür von den Jugendlichen Anerkennung in Form von Likes, aber eben auch Geld bekommen, und dann Spendenbetrug begehen. Solche Leute missbrauchen ihre Follower auch noch. Zuletzt gab es da in Deutschland den Fall des Influencers Abdelhamid, der für Gaza gesammelt, einen Teil des Geldes aber für sich behalten hat. Er wurde inzwischen auch von einem deutschen Gericht wegen Spendenbetrugs verurteilt. Ein anderes Beispiel ist Hanna Hansen, ihr bürgerlicher Name ist Viktoria Stadtlander. Sie war Model, arbeitete als DJane und war Kickboxerin. Sie ist zum Islam konvertiert, hat ihn aber nicht studiert. Sie hat im Leben wohl viele Traumata erlitten, und wenn man sich ihre Videos ansieht, spürt man ihren Hass auf die Gesellschaft. Und den gibt sie nun an andere Muslime weiter.

Wie viele solcher Influencer gibt es, wie viele Follower haben sie?

Die Szene ist groß und es braucht viel Zeit, sich durch diese Accounts durchzuschauen. Ich habe in den vergangenen Monaten persönlich zehn Personen analysiert, die viel Anerkennung bekommen. Auf TikTok ist nicht so sehr die Anzahl der Follower relevant, sondern von wie vielen Personen die einzelnen Videos angesehen werden. Um einen Influencer herum gibt es immer noch viele andere Seiten und Profile, die seine Inhalte teilen. Der Algorithmus verstärkt das dann insofern weiter, als wenn jemand eines dieser Videos angeklickt hat, er immer mehr davon eingeblendet bekommt. So verteilen sich diese Inhalte enorm. Es gibt Videos von deutschsprachigen neo-salafistischen Hasspredigern mit Millionen Views.

Einige mit sehr großer Reichweite haben mich auch schon direkt angegriffen. Da gibt es zum Beispiel einen Ibrahim El Azzazi. Er hat mir in einem seiner Videos direkt gedroht, indem er mich aufgefordert hat, einen meiner Clips von TikTok herunterzunehmen. Durch ihn unter anderen soll sich übrigens der Attentäter von Villach radikalisiert haben. Das wird dann also auch gefährlich für mich, ich lebe hier, ich habe Familie. Meine Arbeit ist mir wichtig, ich möchte auch weiterhin Jugendliche erreichen, aber natürlich will ich weiterleben.