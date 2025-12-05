Was die Literatur betrifft, so bin ich ein großer Verehrer des magischen Realismus, sowohl in seiner lateinamerikanischen Spielart, als auch in seiner fernöstlichen. Gabriel García Márquez’ „Hundert Jahre Einsamkeit“ gehört ebenso zu meinen Lieblingsbüchern wie „1Q84“ und „Die Ermordung des Commendatore“ von Haruki Murakami. Die Idee, dass man seine Richtigkeit in der Welt und sein Angekommensein bei sich selbst daran erkennen kann, dass neben dem uns bekannten großen, gelben Mond auch ein kleiner, grüner am Himmel steht, hat mich schon durch die eine oder andere schwierigere Phase meines Lebens gebracht.

Was die Politik betrifft, so ist der magische Realismus meine Sache nicht – auch wenn er gerade am Höhepunkt seiner nationalen und internationalen Anziehungskraft zu stehen scheint. Sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch in Europa und in Russland scheint man sich darauf verlegt zu haben, die eher nicht so berückende Realität mit einer Art des magischen Denkens aufzuladen, das historische Reminiszenzen, utopische Vorstellungen und schlichte Lügen zu einer Version der Wirklichkeit zusammenbaut, mit der man besser leben kann als mit der schnöden Realität.