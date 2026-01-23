2nd Opinion: Verstehen Sie doch, wir sind pleite

Wenn die Dinge nicht bleiben können, wie sie waren, gibt es für uns Menschen eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir tun so, als würden wir das nicht bemerken, oder wir ändern uns mit den Dingen mit. Die erste Strategie erlaubt uns, noch eine Weile unser gewohntes Leben zu leben, bevor es richtig kracht. Die zweite gibt uns die Chance, um den Preis eines kurzfristigen Aufwands auf längere Sicht mit den Umständen zurechtzukommen. Dass die Dinge nicht bleiben können, wie sie waren, erleben wir gar nicht so selten, im Großen wie im Kleinen.

Im Kleinen sind wir meistens ziemlich adaptiv, im Großen sperrt es sich schon eher. Schicksalsschläge wie Krankheiten, Unfälle und Verluste unterschiedlicher Art können uns, wie man so sagt, schnell am falschen Fuß erwischen. Und natürlich bestehen bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Voraussetzungen für den Umgang mit aufgezwungenen Änderungen der Umstände. Nicht jeder ist gleich adaptiv und resilient, und nicht selten kommt zum Umstand, dass wir kein Glück haben, auch noch Pech dazu. Was allerdings kaum je hilft, ist ausdauerndes Klagen darüber, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie einmal war.