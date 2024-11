Allmählich sickert’s: Freiheitliche könnten diesmal nicht nur hoch steigen, um tief zu fallen. Im Unterschied zu den frühen 2000er- und späten 2010er-Jahren haben sie gute Chancen, länger oben zu bleiben. Erstens: Herbert Kickl und Co. profitieren von weitreichenden Verwerfungen infolge von Corona, Ukraine-Krieg und Teuerung. Zweitens: Europa, ja weltweit sind sie nicht die Einzigen, die da gestärkt werden. Siehe Triumph von Donald Trump bei der US-Wahl. Es läuft ein großer Rechtsruck. Und drittens: Sie sind bereits in so vielen Bundesländern wie noch nie zu einer Regierungsbeteiligung gekommen und haben sich damit als Machtfaktor etabliert: In Ober- und Niederösterreich, in Salzburg und in Vorarlberg. Demnächst könnte die Steiermark folgen.

Das wird zum Problem für Karl Nehammer, der sich zuletzt bemüht hat, seine Partei, die ÖVP, zur Mitte zu rücken und noch weit davon entfernt ist, eine türkis-rot-pinke Koalition zu bilden: Sein Spielraum aufzuzeigen, wird immer kleiner. Es sind Parteifreunde von ihm, die in all den Ländern mit Freiheitlichen zusammenarbeiten. Da ist es schwer für ihn, eine sichtbar andere Politik zu machen. Vor allem aber kann man eben weniger denn je erwarten, dass die FPÖ bald wieder verliert und Kickl kein Faktor mehr ist in der Politik.

Nehammers Kickl-Ausgrenzung wird hier auf eine harte Probe gestellt: Je länger Türkis-Rot-Pink auf sich warten lässt, desto größer werden die Zweifel, dass das etwas Erfolgversprechendes werden kann. Desto größer wird der Druck in der Volkspartei, es auch auf Bundesebene mit einem Zugang zu versuchen, den Ex-ÖVP-Obmann Sebastian Kurz praktiziert hat und nach wie vor verkörpert: Freiheitliche inhaltlich kopieren und ihnen durch Zusammenarbeit zusetzen. Auch wenn Kickl dabei ist: Ihn zu „dämonisieren“, lehnt ein Mann wie Kurz ausdrücklich ab.