ÖVP: Ersatz für August Wöginger gesucht

Christian Stocker hat ein Problem. Dass er nach dem überstürzten Abgang von Karl Nehammer vor einem Jahr bereit war, die ÖVP zu übernehmen und der Partei das Kanzleramt gerettet hat, zählt in ihren Reihen wenig. Dankbarkeit ist hier keine Kategorie. Schwerer wiegt, dass er keine Aussicht auf Wahlerfolge bringt und Verluste drohen.

Dazu kommt, dass er kein Gespür für den richtigen Zeitpunkt zeigt, jemanden fallen zu lassen. Das klingt härter als es ist: Als der damalige Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) im Herbst längst nicht mehr zu halten war, bekannte er sich weiter zu diesem. Folge: Die ÖVP-Landeshauptleute Thomas Stelzer (OÖ) und Johanna Mikl-Leitner (NÖ) gingen voraus und legten Mahrer öffentlich den Rücktritt nahe, zu dem es letztlich kam.