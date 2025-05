Leitartikel: Feminismus, als links und lästig abgestempelt, ist out – und das ist gefährlich

Vor zwei Wochen wurde in Salzburg eine Frau erschossen. Einfach so. Mitten in der Nacht. Auf offener Straße. Schon tags darauf war die Meldung nur mehr eine von vielen, irgendwo zwischen Allergie von Haustieren und umstrittenem Wohnbauprojekt, bekam dann kurz wieder etwas mehr Aufmerksamkeit, als die Polizei beschloss, mit Foto und Klarnamen nach dem flüchtigen Mörder zu fahnden, und dann noch einmal, als sie ihn schließlich fassen konnte. Aber die allgemeine Aufregung hielt sich in sehr engen Grenzen.

Wir erinnern uns, der Doppelmord in Oberösterreich vor wenigen Monaten. Die Angst vor dem noch nicht gefassten Täter war allgegenwärtig, über die Landesgrenzen hinweg, obwohl auch in dem Fall rasch klar war, dass er aus persönlichen Gründen gehandelt und es auf bestimmte Personen abgesehen hatte. Ausführlichste Berichterstattung über die mutmaßlichen Motive des Mannes folgte, Experteninterviews über die psychosoziale Belastung aller Beteiligten und so weiter. Im aktuellen Fall: nichts davon. Obwohl der Täter, hochgefährlich und bewaffnet, tagelang auf der Flucht war. Weil diesmal kein Bürgermeister, sondern „nur“ eine Frau von ihrem Ex-Freund erschossen worden war?