Kreml bestreitet Einigung über Friedensgespräche im Vatikan

Der Kreml hat Berichte über Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine ab Mitte Juni im Vatikan dementiert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Donnerstag in Moskau, es gebe keine entsprechenden Vereinbarungen. Auch der Hinweis auf mögliche technische Gespräche im Vatikan nächste Woche wurde zurückgewiesen. Die Gespräche in Istanbul in der vergangenen Woche führten zu keiner Annäherung in der Frage einer Waffenruhe zwischen den beiden Ländern.

von APA