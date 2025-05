Flugverkehr in Moskau wegen Drohnenangriffs ausgesetzt

Wegen eines massiven ukrainischen Drohnenangriffs auf Moskau ist nach Behördenangaben in der russischen Hauptstadt am Donnerstag der Flugverkehr ausgesetzt worden. Das russische Luftverteidigungssystem habe 105 ukrainische Drohnen zerstört und abgefangen, teilte das Verteidigungsministerium mit. 35 der Drohnen seien in Richtung Moskau geflogen. Wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawijatsija mitteilte, wurde der Flugverkehr auf mehreren Moskauer Flughäfen eingestellt.

von APA