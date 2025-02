Blau-schwarze Koalitionsverhandlungen schon vor dem Aus?

Am Mittwochnachmittag hatte Stocker einen Termin bei Van der Bellen. Was dort besprochen wurde, bleibt im Verborgenen. Die ÖVP bestätigte den Termin ebenso wenig wie die Präsidentschaftskanzlei und gab seither auch keine Stellungnahme ab. Die Hofburg schwieg ebenfalls zu dem Treffen – es handle sich um „vertrauliche Gespräche“, hieß es am Donnerstag auf Anfrage der APA. Derzeit ist auch nicht geplant, dass sich das Staatsoberhaupt zur aktuellen Situation zu Wort meldet.

Am Donnerstag ist jedenfalls nun Kickl bei Van der Bellen zu einem Gespräch. In der FPÖ erhofft man sich danach mehr Klarheit, wie es nun weitergehen soll. Schließlich wisse man derzeit nicht, was die ÖVP vorhat und was Stocker mit dem Präsidenten besprochen hat, hieß es aus blauen Verhandlerkreisen zur APA.