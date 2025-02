Ist das noch unser Land?

Herr Menasse, ist das noch Ihr Land?

Ich habe es lange Zeit nicht mehr so deutlich gesehen: Ja, das ist mein Land, unser Österreich, kein herziges kleines Land, sondern eine große Bühne, auf der acht Millionen Statisten ihren Regisseur suchen.

Wobei Thomas Bernhard im „Heldenplatz“ von acht Millionen Debilen und Tobsüchtigen spricht. Schließen Sie sich ihm an?

Das ginge mir doch zu weit. Aber eine Gegenfrage habe ich: Welche Rolle soll ich jetzt in diesem Interview spielen? Wollen Sie einen Zyniker? Einen Frustrierten? Einen Trotz-allem-Optimisten? Ich kann alle Rollen spielen.

Suchen Sie sich eine aus.

Ich nehme alle drei. Als Zyniker könnte ich sagen: Wenn Kickl Kanzler wird, dann können wir zuschauen, wie mittel- und langfristig diejenigen den größten Schaden nehmen, die ihn gewählt haben. Der jetzt so herrische Chor der Zwerge. Es ist ja kein Zufall, dass das Wirtschaftsprogramm der FPÖ mehr oder weniger das von der Industriellenvereinigung ist. Und die Wirtschaftspartei ÖVP, die jetzt als Steigbügelhalter fungiert, vertritt ja auch nicht gerade den „kleinen Mann“, nicht einmal die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen, sondern nur die großen, genauso wie der ÖVP-Bauernbund die Agrarindustrie und nicht den kleinen Bauern vertritt. Also lehne ich mich als Zyniker zurück und beobachte, wie die, die ihn gewählt haben, viel mehr darunter leiden werden als ich. Als frus­trierter Statist würde ich sagen: In einem Land, in dem das verbreitete Missverständnis herrscht, dass ein bisschen Alltagsfaschismus, Rassismus und Sehnsucht nach autoritären Politdarstellern ganz in Ordnung ist, ist es vollkommen sinnlos geworden, in die öffentliche Debatte einzugreifen. Wenn die Reste von Öffentlichkeit in Gestalt der freien Presse und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zerstörung begriffen sind, kann man sich nur in die Theaterkantine zurückziehen.

Nun sitzen wir aber hier und machen ein Interview.

Also kommen wir zur dritten möglichen Rolle. Den Trotz-allem-Optimismus kann man zunächst einmal von einer gewissen Geschichtslogik ableiten: Denn so wie das Pendel im Moment radikal nach rechts ausschlägt, muss es ja irgendwann genauso heftig zurückschwingen. Allerdings würde das voraussetzen, dass bei den demokratischen Parteien Menschen in Verantwortung kommen, die diesen Moment dann auch überzeugend zu repräsentieren und vernünftig zu gestalten wissen. Hegels Geschichtsphilosophie lehrt: Wenn etwas besonders dringend benötigt wird, tritt es in einer vernünftigen Gestalt auch auf.

Aber Kickl gibt sich ja selber als Hege­lianer.

Das ist es, was ihn so gefährlich macht. Er hat Hegel gelesen, kann dialektisch denken und ist daher heute den anderen Politdarstellern weitgehend überlegen. Denn leider sind die, von denen wir uns eine Brandmauer gegen Rechtsextreme erwarten …

… nicht die Hellsten im Kopf.

Das möchte ich so nicht sagen. Aber was immer sie im Kopf haben, zukunftstaugliche Ideen sind es nicht. Und ja, manches ist schon auf niederschmetternde und niederträchtige Weise dumm: etwa wenn die ÖVP gebetmühlenartig die Sozial­demokraten als „retro“ punziert, die faschistoide Ideologie der FPÖ für sie aber offenbar ein Weg in die Zukunft ist. Ich weiß nicht, was die österreichischen Bürgertum-Darsteller gelesen haben, außer Bilanzen und „Hayek for Dummies“, aber Marx haben sie nicht gelesen, und das ist schade. Denn deshalb wissen sie nicht, wie begeistert Marx seinerzeit den Beginn der Globalisierung beschrieben hat, wie er ihre historische Notwendigkeit ableitete und welchen Fortschritt er sich von dieser Entwicklung, über Reichs- und Nationsgrenzen hinweg, versprach. Wenn ich Ihnen diese Stellen vorlesen würde, werden sie womöglich alle Marxisten. Aber stattdessen haben wir heute bei den Christdemokraten Politiker am Werk, die Grenzen schließen wollen. Sie haben recht, das sind nicht die hellsten.

Hat Sie auch erstaunt, dass sich unter den Begehrlichkeiten der FPÖ neben den Medien plötzlich auch die Kultur gefunden hat?

Autoritäre Charaktere wissen sehr gut, dass man auch in der Kultur eine autoritäre Hegemonie herstellen muss, wenn man ein Land wirklich beherrschen will. Das hat schon Wolfgang Schüssel gezeigt, der mit der rechten Hand den Zeigefinger auf die Lippen gelegt hat („Goschn halten“), und in der linken eine Handpuppe hielt, die Kulturstaatssekretär Franz Morak hieß, und mit diesem Wurstel einen Rachefeldzug gegen Künstler geführt hat, weil die Kritik der Künstler ihn so gezwickt hat. Kickl ist nicht so lächerlich, seine kulturpolitischen Vorstellungen sind ganz konsequent die Agenda eines rechtspopulistischen bis rechtsextremen Politikers, der sich anschickt, eine antidemokratische politische Hegemonie herzustellen. Ob er von der ÖVP auch die Kultur kriegen wird, das wird sich zeigen. Ich glaube, Ja, weil die ÖVP in Pfründen denkt, und da ist ihr Kultur als Ressort völlig unwichtig. Als Zyniker kann man sagen: Das ist ein interessantes Schauspiel, wie die ÖVP glaubt, dass ihre Unterwerfung dazu führen wird, als Partei aus ihr gestärkt hervorzugehen.

Aber sie war doch lang die zweite Kraft hinter der SPÖ und hat sich ebenfalls unterworfen.

Sie hat sich nie unterworfen. Genau das ist das Missverständnis. Sie hat in der Zweiten Republik eine viel längere Erfahrung damit, die Vizekanzlerpartei und nicht die Kanzlerpartei zu sein. Und da war ihr immer ziemlich egal, welcher Sozialdemokrat unter ihr Kanzler war. Aber Vizekanzler unter der FPÖ ist etwas anderes, denn die Sozialdemokraten haben die ÖVP als Juniorpartner nie so gedemütigt, wie das die FPÖ jetzt macht.

Und im Fall von Neuwahlen, jetzt oder erst nach ein paar Jahren?

Ich halte die Prognose, dass aus Neuwahlen die FPÖ deutlich gestärkt hervorgehen würde, für einen Irrtum. Wer zum Beispiel bei der letzten Wahl ÖVP gewählt hat, der hat eine Partei gewählt, die versprochen hat, keine Koalition mit Kickl zu machen. Warum soll der- oder diejenige dann bei Neuwahlen Kickl wählen? Eher wird diese Person nicht mehr wählen. Niemand, der eine Partei gewählt hat, die eine Koalition mit Kickl ausgeschlossen hat, wird dann Kickl wählen. Das hätte er ja gleich machen können. Es ist doch logisch, dass aus Enttäuschung und Verdrossenheit der Anteil der Nichtwähler wächst. Dann wächst die FPÖ prozentuell, aber nicht stark an Stimmen, und die absolute Mehrheit wird Kickl nie gewinnen. Und dann kann er irgendwann als Oppositionspolitiker in Pension gehen. Vorausgesetzt, die anderen finden heraus, wie man vernünftige Kompromisse unter demokratischen Parteien schließen und entsprechende Regierungspolitik machen kann.