Israel greift vor Trauerfeier für Nasrallah im Libanon an

Israel hat am Tag der geplanten Trauerfeier für den vor fünf Monaten getöteten Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah in Beirut Ziele im Südlibanon angegriffen. Die israelischen Streitkräfte hätten einen "präzisen" Angriff auf eine Militäranlage mit Raketenwerfern und Waffen in libanesischem Gebiet geflogen, "in dem Hisbollah-Aktivitäten erkannt wurden", erklärte die israelische Armee am Sonntag.

von APA