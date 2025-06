Israel greift Iran an

Israels Militär erklärte, die Angriff würden sich gegen die iranischen Atomanlagen richten. Bei dem Einsatz handle es sich um "eine präventive, präzise, kombinierte Offensive", um das iranische Atomprogramm und andere militärische Ziele anzugreifen, hieß es auf Telegram. Das israelische Verkehrsministerium gab laut der Nachrichtenseite "Ynet" die Sperrung des israelischen Luftraums für Starts und Landungen bis auf weiteres bekannt.

Augenzeugen und Staatsmedien bestätigten laute Explosionsgeräusche rund um die die iranische Hauptstadt. Die genaue Ursache der Explosionen im Raum Teheran war zunächst unbekannt. Videos des staatlichen Rundfunks zeigten Rauchschwaden in Wohngebieten. Der Betrieb am Hauptstadtflughafen wurde bis auf weiteres gesperrt.

Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt. Es handle sich um eine unilaterale Aktion, erklärte Außenminister Marco Rubio. Israel habe die USA darüber informiert, dass es diese Aktion für seine Selbstverteidigung für notwendig halte. Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, sagte Rubio- verbunden mit einer Warnung an Teheran, keine US-Ziele anzugreifen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor am Donnerstag erklärt, dass er einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen nicht für ausgeschlossen halte. "Ich möchte nicht sagen, dass er unmittelbar bevorsteht, aber es sieht so aus, als ob es etwas ist, das sehr wohl passieren könnte." Er rief Israel angesichts der laufenden Verhandlungen über ein Atomabkommen mit Teheran auf, einen solchen Angriff zu unterlassen. "Wir stehen kurz vor einer ziemlich guten Einigung", sagte Trump. "Ich will nicht, dass sie reingehen, weil ich glaube, es könnte alles vermasseln."

Später bekräftigte er noch einmal sein Streben nach einer Verhandlungslösung. "Wir setzen uns weiterhin für eine diplomatische Lösung ein", schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Meine gesamte Regierung ist angewiesen, mit dem Iran zu verhandeln." Teheran müsse aber "die Hoffnung vollständig aufgeben, eine Atomwaffe zu erlangen".