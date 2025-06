Internetausfall im Gazastreifen: UNO bangt um Hilfen

Wegen des Ausfalls der Telekommunikationsdienste im umkämpften Gazastreifen warnen die Vereinten Nationen vor dem Ende aller Hilfsmaßnahmen. "Die Lebensadern zu den Rettungsdiensten, zur humanitären Koordination und zu wichtigen Informationen für die Zivilbevölkerung sind alle unterbrochen", sagte UNO-Sprecher Farhan Haq am Donnerstag in New York. "Es gibt einen vollständigen Internetausfall, und die Mobilfunknetze funktionieren kaum noch."

von APA