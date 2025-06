Trump: Israelischer Angriff auf Iran nicht ausgeschlossen

US-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, dass Israel den Iran angreifen könnte. Auf die Frage, wie unmittelbar ein solcher Angriff drohe, sagte Trump am Donnerstag in Washington: "Nun, ich möchte nicht sagen: unmittelbar bevorstehend, aber es sieht so aus, als könnte er sehr wohl stattfinden." Der Iran dürfe keine Atomwaffe haben. Abgesehen davon wolle er, Trump, aber, dass das Land erfolgreich sei.

von APA