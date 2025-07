IKG-Präsident verteidigt Vorgehen Israels im Gazakrieg

Ob im Gaza-Streifen tatsächlich eine Hungersnot drohe, "das wissen wir nicht", sagte Deutsch. Kritik übte er an der UNO, die seit Jahrzehnten nichts anderes tue als Israel zu kritisieren, und am Roten Kreuz. Israel tue jedenfalls alles, um diesen Krieg zu beenden. Die Hamas juble dagegen über Sanktionsdrohungen aus der EU, so Deutsch. Die Terrororganisation hätte den Krieg bereits am 8. Oktober beenden können, wenn sie sich ergeben und alle Geiseln freigelassen hätte, und könnte den Krieg auch heute beenden, meinte er.

Eine Zwei-Staaten-Lösung habe er immer unterstützt, "aber der 7. Oktober hat das schwer bis unmöglich gemacht", sagte Deutsch. "Zurzeit sehe ich keine Partner bei den Palästinensern und schon gar nicht in Gaza." Die Entscheidung treffe aber die israelische Bevölkerung bei der nächsten Wahl.

Besorgt zeigte sich der IKG-Präsident über die wachsende Zahl antisemitischer Übergriffe in Österreich. Medial berichtet worden sei zuletzt über die Diskriminierung israelischer Gäste in einem Lokal in Wien und auf einem Campingplatz in Tirol, aber es gebe viel mehr. Allein in der letzten Woche habe es 25 Vorfälle gegeben, sieben Taxifahrer hätten Passagieren, die als Juden erkennbar waren, die Mitfahrt verweigert.

Kritik an Israel sei erlaubt, aber nicht wenn sie eine Dämonisierung oder Delegitimierung Israels beinhalte oder andere Maßstäbe gegenüber Israel angelegt würden als gegenüber anderen Staaten, meinte Deutsch. Am lautesten kritisiert werde die israelische Regierung in Israel selbst, wo es fast täglich Demonstrationen gebe, das sei gelebte Demokratie.