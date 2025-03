Hunderte Tote bei Armee-Angriff auf Zivilisten im Sudan

Bei einem Luftangriff der sudanesischen Armee auf einen Markt in Tora in der westlichen Region Darfur sind nach Angaben von Aktivisten "hunderte Zivilisten" getötet worden. Kampfflugzeuge der Armee hätten "mit einem wahllosen Luftangriff" auf den Markt von Tora "ein schreckliches Massaker angerichtet", teilte die Organisation Emergency Lawyers am Dienstag mit. Dabei seien "Hunderte Zivilisten getötet und dutzende weitere schwer verletzt" worden, hieß es weiter.

von APA