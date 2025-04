Hamas veröffentlicht Video von zwei israelischen Geiseln

Die beiden Männer waren am 7. Oktober 2023 von der Hamas bei deren Überfall auf das Nova-Musikfestival in Südisrael verschleppt worden. Die mehr als zwei Minuten lange Aufnahme wurde vom bewaffneten Arm der Hamas, den Ezzedin al-Qassam-Brigaden, veröffentlicht. Die beiden Geiseln sitzen nebeneinander und sprechen in die Kamera.

Herkin, der auch die russische Staatsbürgerschaft hat, trägt einen Verband im Gesicht und an seiner rechten Hand. Die Nachrichtenagentur AFP konnte das Video nicht verifizieren. Unklar war auch, wann es aufgenommen wurde.

Am 19. Jänner war im Gazastreifen eine Waffenruhe in Kraft getreten, in deren Verlauf 33 Geiseln an Israel übergeben wurden. Acht von ihren waren bereits tot. Am 18. März nahm Israel dann seine Luftangriffe in dem Palästinensergebiet wieder auf und startete zudem eine neue Bodenoffensive.

Am Freitag gab Israel den Beginn eines Militäreinsatzes im Osten der Stadt Gaza bekannt. Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte am Mittwoch angekündigt, "Schritt für Schritt den Druck" auf die Hamas zu erhöhen, um eine Freilassung der verbliebenen Geiseln zu erreichen. Die Hamas warnte hingegen, die israelischen Angriffe würden das Leben der Geiseln im Gazastreifen gefährden.

Die Hamas und mit ihr verbündete Kämpfer hatten am 7. Oktober 2023 bei einem Großangriff auf Israel rund 1.200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 58 Geiseln befinden sich weiterhin in der Gewalt der Islamisten, 34 von ihnen sind nach Angaben der israelischen Armee bereits tot.