Gute Vertrauenswerte für neue Bundesregierung

Hinter Marterbauer mit einem Saldo von +9 kommen auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (+8), Justizministerin Anna Sporrer (+6), Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (+5) oder Sozialministerin Korinna Schumann (+5) im Ranking gut davon. Bestgereihter Staatssekretär ist Josef Schellhorn (NEOS), und als bestgereihte Nicht-Neueinsteigerin kann sich Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger (+4) freuen. Gleich dahinter mit +3 reiht sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ein.

Weniger gut sieht es für bisherige Regierungsmitglieder aus, unter denen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig mit einem Saldo von -5 noch am besten abschneidet. Auch er konnte sich gegenüber dem August des Vorjahres aber um zehn Punkte verbessern. Ähnlich sieht es für Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) oder Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) aus. Auf den hinteren Plätzen rangieren auch die Chefs von SPÖ und Grünen, Andreas Babler (-19) und Werner Kogler (-13), auch sie aber mit Zuwächsen.

An der Spitze und am Ende der Vertrauenspyramide hat sich seit dem letzten Index im August 2024 wenig geändert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen steht mit einem Vertrauenssaldo von plus 24 (um 7 Punkte besser als zuletzt) wie immer ganz oben und hat sich von seinem Tief im Zuge des Regierungsbildungsauftrag erholt. Knapp hinter ihm folgt die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ).

Ganz unten mit einem Saldo von -43 findet sich FPÖ-Obmann Herbert Kickl, der das Ranking der schlechtesten Vertrauenswerte vor den Klubchefs von ÖVP und Grünen, August Wöginger (-24) und Sigrid Pilz (-22), anführt. Kickl ist auch der einzige, der gegenüber der letzten Erhebung noch verlor, und zwar um einen Punkt. Der wegen seines Burschenschafter-Backgrounds von den anderen Fraktionen angefeindete Nationalratspräsident Walter Rosenkranz ist mit -21 Punkten der schlechteste unter den Neueinsteigern.

OGM-Chef Wolfgang Bachmayer sieht die guten Werte unter anderem in Zusammenhang damit, dass unvermeidliche Reformen und gröbere Einschnitte angesichts der Budgetmisere bisher nur angedeutet bzw. kleingeredet worden seien. "Die Frage ist nur, wie lange dieser Honeymoon bei Medien und Wahlbevölkerung anhalten wird", meinte er.

Für den Vertrauensindex wurden 1.029 repräsentativ ausgewählte wahlberechtigte ÖsterreicherInnen im Zeitraum 4. bis 9. April 2025 online befragt. Die maximale Schwankungsbreite liegt bei ±3,1 Prozent. Der Vertrauenssaldo errechnet sich als Differenz der Prozentwerte "Vertraue" minus "Vertraue nicht".