Eva-Maria Holzleitner und der lange Kampf gegen Gewalt an Frauen

Wie viel Kraft kostet es, die Linie des Erreichten zu halten?

Im Bereich des Gewaltschutz habe ich in den letzten Monaten sehr viel Unterstützung von den Regierungskolleginnen und -kollegen erhalten. Am Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen (NAP) haben alle Ministerien mitgearbeitet, weil wir uns über die drei Parteigrenzen hinweg für ein gewaltfreies Leben einsetzen.

Gewalt ist das Ende der Eskalationsspirale. Davor steht die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen, konservative Familienbilder, Herdprämien, frauenfeindliche Witze oder Angriffe in sozialen Medien.

Man merkt natürlich, dass unterschiedliche Parteien auch unterschiedliche Konzepte haben. Eine Herdprämie ist definitiv nichts Positives, sondern bedeutet einen Rückschritt in Sachen Gleichstellung von Frauen und Männern. Einen Rückschritt, wenn es um die ökonomische Selbstbestimmung von Frauen geht. Diese ist der wichtigste Schlüssel, damit eine Frau aus einer Beziehung gehen kann, ohne Angst um ihr Auskommen zu haben. Wir haben nach wie vor eine große Lohn- und Pensionsschere, vielfach wird Frauen Vollzeiterwerbstätigkeit nicht ermöglicht. Da gibt es noch viele Stellschrauben, an denen wir dreheh müssen.

Ist die ÖVP die modernste Partnerin, was das betrifft?

Wir haben definitiv unterschiedliche frauenpolitische Ansätze. Aber das Recht auf ein gewaltfreies Leben ist ein Thema, das uns ganz stark eint.

Eine Forderung, die Sie unterstützen ist „Nur Ja heißt Ja“ im Sexualstrafrecht. Die ÖVP steht auf der Bremse. Wird das eine Koalitionsfrage?

Im NAP werden wir einen klaren zeitlichen Rahmen vorgeben, bis wann das Sexualstrafrecht modernisiert wird. Die Novellierung steht auch im Regierungsprogramm. Ich halte das für sehr wichtig. Und: Es gibt auch Unterstützerinnen in der ÖVP. Bei der Landesfrauenreferentinnenkonferenz letzten September hat die ÖVP-Landesrätin aus Niederösterreich, Christiane ­Teschl-Hofmeister, einen Antrag für „Nur Ja heißt Ja“ eingebracht, der einstimmig angenommen wurde. Meine Position dazu ist klar. Viele andere Länder in Europa haben diese Prinzipsänderung schon vorgenommen. Vor zehn Jahren war „Nein heißt Nein“ eine große Errungenschaft. Heute sind wir einen Schritt weiter und sagen das, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte: Bei sexuellen Handlungen ist nur okay, was beide auch tatsächlich explizit wollen.

Wie erklären Sie Skeptikern den Fortschritt dieser Novellierung?

Der deutsche Moderator Christian Ehring hat es gut auf den Punkt gebracht: Wenn jemand das Gefühl hat, dass eine Prinzipänderung von „Nein heißt Nein“ auf „Nur Ja heißt Ja“ eine Einschränkung für das eigene Sexualleben darstellt, dann ist diese Einschränkung wohl dringend notwendig. Wenn jemand sexuelle Handlungen vornimmt, die für die zweite Person nicht in Ordnung sind, braucht es einfach einen Strafrahmen. Das hat man auch vor einigen Jahren bei der Vergewaltigung in der Ehe gemacht. Da haben ja auch manche gesagt: „Im Schlafzimmer sind meist nur zwei Personen und wie soll man das beweisen?“ Vergewaltigung ist Gewalt, auch wenn man miteinander verheiratet ist, und das wollen wir als Gesellschaft nicht. Das hat man in ein Gesetz gegossen. So sehe ich das auch bei „Nur Ja heißt Ja“.