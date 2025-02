Zurück in die „gute“ alte Zeit: Das Frauenbild der FPÖ

Die Frau als Mutter und Hausfrau, die höchstens Teilzeit arbeitet, um das Familienbudget aufzubessern – es ist ein sehr traditionelles Frauen- und Familienbild, das die FPÖ propagiert. Und es könnte sich in der kommenden Legislaturperiode in konkreter Politik niederschlagen, befürchten Feministinnen wie die Politologin Birgit Sauer. „Ich denke, dass die FPÖ Einsparungspotenzial im gesamten sozialen Bereich sieht, der Frauen unterstützt. Also wo es um die Vereinbarkeit von Beruf Familie geht wie zum Beispiel öffentlicher Kinderbetreuung oder Pflegeeinrichtungen.“

Auch den Gewaltschutz sieht Sauer in Gefahr. „Die FPÖ betrachtet Gewalt gegen Frauen vor allem als importiertes Problem und will dem mit Abschiebungen begegnen. Aber bei Maßnahmen zum Gewaltschutz in der Partnerschaft wird sicher gekappt.“

Die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP drehten sich bisher vor allem um das Budget. Erste Details, was die blau-schwarze Koalition in sozial-und familienpolitischen Fragen vorhaben könnte, sickern aber bereits durch: Die FPÖ möchte, dass Eltern dafür bezahlt werden, ihre Kinder nicht in den Kindergarten zu schicken.

Das Kinderbetreuungsgeld soll für die Personen, die sich zu Hause um die Kinder kümmern – in den allermeisten Fällen die Mutter –, auf die Höhe der Mindestsicherung aufgestockt werden, so der Vorschlag der Freiheitlichen. Ein Modell, vor dem Kritikerinnen warnen. Es erschwere die Rückkehr in den Beruf und verstärke das Problem weiblicher Altersarmut.