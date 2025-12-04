Leitartikel: Schon wieder ein Femizid – und wieder politisches Zögern

Worte können trösten, erschüttern – und wachrütteln: „Gut heimgekommen“, das letzte Lebenszeichen einer jungen Frau aus Graz. Ein Versprechen von Sicherheit, das nicht gehalten wurde. Wieder ist in Österreich eine Frau ermordet worden, wieder war der Täter ein Mann aus ihrem nahen Umfeld. Der Fall erschüttert das Land – schon wieder. Doch wie lange hält diese Erschütterung an? Einen Tag? Ein Wochenende? Bis zur nächsten Schlagzeile?

Die Antworten darauf sind routiniert: Erklärungen, Ankündigungen, Vorhaben, Versprechungen. Gut klingende Sätze wie: „Je besser die Zahnräder ineinandergreifen, desto wirksamer werden Opfer geschützt und erneute Gewalt verhindert.“ In dieser Woche trafen sich Expertinnen und Experten im Innenministerium zu einem Gewaltschutzgipfel, Schwerpunkt: häusliche Gewalt.