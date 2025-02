Ex-FPÖ-Funktionär Gerhard Dingler spendete Millionen an die AfD

Der aktuelle Landesgeschäftsführer der FPÖ, Dominik Hagen, erklärte auf APA-Anfrage am Montag, Dingler sei nach wie vor Parteimitglied der FPÖ, habe aber seit seinem Abschied vor über acht Jahren keinerlei Funktionen mehr inne. Einen Zusammenhang der Spende mit der FPÖ Vorarlberg schloss Hagen aus.

„Falls noch irgendein Zweifel daran bestand, dass die FPÖ Vorarlberg sich nicht ebenso am rechten Rand bewegt wie ihr großer Bruder im Bund, dann wurde mit der heute öffentlich bekannt gewordenen Wahlspende in Millionenhöhe eines langjährigen FPÖ-Landesgeschäftsführers an die AfD der überfällige Beweis geliefert“, stellte der Vorarlberger SPÖ-Mandatar Reinhold Einwallner dazu fest. Ob FPÖ im Bund oder in Vorarlberg – die FPÖ gefährde „unsere demokratischen Grundwerte“, sah Einwallner eine Koalition mit den Freiheitlichen als „brandgefährlich“ an.