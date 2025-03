Europarat: Österreich soll Asylbewerbern Arbeitsmarkt öffnen

Experten des Europarates haben Österreich empfohlen, Asylbewerbern den Zugang zu Arbeitsmarkt, Berufsausbildung und Deutschkursen zu erleichtern, damit sie nicht so leicht Opfer von Menschenhandel werden. Dies geht aus einem Bericht der Arbeitsgruppe GRETA hervor, der am Dienstag in Straßburg veröffentlicht wurde. In der bereits vierten Evaluationsrunde werden Österreich Fortschritte im Kampf gegen Menschenhandel attestiert.

von APA