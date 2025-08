Eine Million Jugendliche in Rom beim Papst

Eine Million Jugendliche haben sich am Samstagnachmittag auf dem Universitätsgelände Tor Vergata im Südosten Roms versammelt, um Papst Leo XIV. am Tag des Jubiläums der Jugend zu begegnen. Eine große Freiluftveranstaltung mit Musik und ein gemeinsames Gebet fand im Park von Tor Vergata statt. Am Samstagabend steht eine Vigil, also eine abendliche Gebetsstunde, mit Papst Leo XIV. auf dem Programm.

von APA