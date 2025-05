Dutzende Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Bei erneuten israelischen Angriffen und Artilleriebeschuss im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am frühen Donnerstagmorgen mindestens 34 Menschen getötet worden. In der südlichen Stadt Khan Younis seien nach einem Angriff 13 Menschen tot "aus den Trümmern geborgen worden", teilte Zivilschutzsprecher Mahmoud Bassal am Donnerstag mit. Bei sechs weiteren Angriffen im gesamten Gazastreifen wurden demnach mindestens 21 weitere Menschen getötet.

von APA