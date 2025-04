Dichtes Programm für Wiener Parteien am Sonntag

In Wien haben alle Wahllokale einheitlich von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Stimmabgaben der diversen Listenersten erfolgen wie üblich eher am Vormittag. Die Spitzenkandidaten der Rathausparteien werden dazu allesamt Schulbesuche unternehmen - da ihre Wahllokale in diversen Bildungseinrichtungen von Kindergarten über Volks- bis Volkshochschule untergebracht sind.

Der Landesparteivorsitzende der SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, wird etwa um 9.30 Uhr in Floridsdorf seine Stimme abgeben. FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp wird eine halbe Stunde später zu diesem Zweck in Währing eine Wahlkabine aufsuchen. Zur gleichen Zeit wählt KPÖ-Spitzenkandidat Barbara Urbanic in Favoriten. Um 11.00 Uhr schreitet Grünen-Chefin Judith Pühringer im benachbarten Hernals zur Stimmabgabe. ÖVP-Chef Karl Mahrer tut dies um 12.00 Uhr in Erdberg, die Listenerste der NEOS, Selma Arapovic, um 13.00 Uhr in der Leopoldstadt. Den Abschluss macht Team HC Strache-Chef Heinz Christian Strache um 14.00 Uhr in Floridsdorf.

Treffen werden sich alle - samt zahlreicher weiterer Parteienvertreter - letztendlich im Medienzentrum des Wiener Rathauses. Dieses wurde wieder im Festsaal untergebracht. Von dort werden unter anderem die TV-Runden ausgestrahlt. Geöffnet ist das Medienzentrum ab 15.00 Uhr. Die Parteispitzen werden vermutlich aber erst nach der ersten Hochrechnung, die für etwa 18.30 Uhr erwartet wird, eintreffen.

Auch Wahlpartys sind angekündigt, wenn auch nicht von allen Parteien. Die SPÖ verzichtet dieses Mal auf eine derartige Veranstaltung, unter anderem mit Verweis auf die zahlreichen im Einsatz befindlichen Wahlhelfer. Die ÖVP trifft sich in der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse. In größerem Stil feiern die Grünen, nämlich in der Ottakringer Brauerei. Die NEOS haben sich für eine Eventlocation im Prater und die FPÖ für ein Lokal beim Rathaus entschieden.