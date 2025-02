Bundestagswahl: Union gewinnt, SPD mit historischer Niederlage

Die oppositionellen Unionsparteien CDU und CSU haben die Bundestagswahl in Deutschland am Sonntag mit deutlichem Abstand gewonnen und werden damit voraussichtlich mit CDU-Chef Friedrich Merz den nächsten Kanzler stellen. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die in Teilen rechtsextreme AfD auf Platz zwei, gefolgt von der bisherigen Kanzlerpartei SPD und den Grünen. Während Kanzler Olaf Scholz seine Niederlage einräumte, kündigte Merz eine rasche Regierungsbildung an.

„Wir die CDU, die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen“, sagte Merz bereits eine halbe Stunde nach Wahlschluss in einem Auftritt vor jubelnden Anhängern. Kurze Zeit später wandte sich auch der abgewählte Kanzler Olaf Scholz seinen Anhängern und räumte die „Wahlniederlage“ ein. Merz drängte auf eine rasche Regierungsbildung. Die Welt „wartet nicht auf langatmige Koalitionsgespräche und -verhandlungen“, sagte er. „Ich habe den Wunsch, dass wir spätestens Ostern mit einer Regierungsbildung fertig sind“, sagte er am Abend in der TV-Runde der Parteichefs. Einer Zusammenarbeit mit der AfD erteilte er erneut eine klare Absage. „Wir suchen nicht die Freiheit und den Frieden auf dem Schoß von Putin“, sagte er.