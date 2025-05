Der ewige Nicht-Kanzler: Friedrich Merz' Kanzlerwahl-Debakel im Bundestag

Der 69-jährige steht wie kaum ein anderer deutscher Politiker für Beharrlichkeit. Bereits in den frühen 2000er-Jahren galt er als Hoffnungsträger der CDU und war damals schon ein beliebtes Ziel für Spott und Witze (Late-Night-Ikone Harald Schmidt zog ihn immer wieder mal als „Rocker aus dem Sauerland“ durch den Kakao), doch Angela Merkel zog ihm nach der Wahl 2002 den Fraktionsvorsitz unter den Füßen weg – und ebnete damit ihre eigene Kanzlerkarriere. Merz kehrte der Politik den Rücken, heuerte in der Wirtschaft an, unter anderem beim US-Finanzgiganten BlackRock. Doch sein Rückzug war nie ein Abschied.

2018, in einem Moment politischer Schwäche seiner Partei, kehrte Merz zurück auf die Bühne – mit offenem Visier und dem erklärten Ziel: Parteivorsitz und Kanzlerschaft. Drei Mal kandidierte er für den CDU-Vorsitz, erst 2022 wurde er gewählt. Die Kanzlerschaft aber blieb ihm auch diesmal verwehrt. Und wieder ist Merz gescheitert. Der Traum bleibt vorerst genau das: ein Traum.