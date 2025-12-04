Stocker und Babler sitzen fest im Sattel – vorerst

Dass die ÖVP mit Christian Stocker bei kommenden Wahlen triumphieren kann, bezweifeln dort ähnlich viele wie in der SPÖ, dass es Andreas Babler noch schafft, ihr große Zugewinne zu bescheren. Auch diesen Leuten ist jedoch bewusst, dass es viele Gründe dafür gibt.

Dass das nicht zuletzt auch mit den äußeren Umständen zu tun hat: Wenn ein Budget saniert und an fast allen Ecken und Enden gespart werden muss; wenn Monat für Monat die Meldung kommt, dass die Arbeitslosigkeit weiter steige; und wenn aufgrund der Teuerung sehr viele Menschen das Gefühl haben, dass sie sich immer weniger leisten können, dann können Regierende eher nur verlieren; dann ist es schwer für sie, gute Umfragewerte zu liefern.