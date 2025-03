Britischer Premier will Selenskyj noch am Samstag empfangen

Der britische Premierminister Keir Starmer will den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch am Samstag im Londoner Regierungssitz 10 Downing Street empfangen. Das bestätigte das Büro des britischen Regierungschefs, nachdem der ukrainische Präsident per Flugzeug aus den USA in Großbritannien eingetroffen war. Zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump war es zuvor im Weißen Haus vor laufenden Kameras zu einem beispiellosen Eklat gekommen.

von APA