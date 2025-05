Betrugsprozess um Abschiebeflüge am Wiener Landesgericht

Weil er im Zusammenhang mit von ihm organisierten Abschiebeflügen rechtswidrig gehandelt haben soll, ist am Dienstag am Wiener Landesgericht gegen einen Beamten des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) verhandelt worden. Zum einen soll der Angeklagte Angebote offengelegt und damit in 27 Fällen Amtsgeheimnisse verraten haben. Zum anderen soll er von September 2015 bis Oktober 2020 einen Anbieter "systematisch bevorzugt" haben, wie die Staatsanwältin darlegte.

von APA