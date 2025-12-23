Alexander Van der Bellen: Ein Hoch auf den guten Kompromiss

Erstens, weil er von uns verlangt, dass wir uns ganz genau mit unserer eigenen Position auseinandersetzen und auch wirklich benennen, was uns im Kern wichtig ist. Damit schafft er eine gewisse Klarheit. Geht es überhaupt um den Karpfen? Oder ist mir etwas anderes wichtiger? Wer sich diese Frage stellt, findet schnell Gemeinsamkeiten. Glauben Sie mir: Es gibt immer mehr, das uns verbindet, als das uns trennt. Auch bei noch so vielen Essenswünschen.

Zweitens, weil wir aufeinander zugehen und einander zuhören müssen, wenn wir uns einigen wollen. Jemand, der die Welt um sich herum in „die“ und „wir“ einteilt, ist nicht kompromissfähig. Begibt man sich aber auf die berühmte Augenhöhe, löst sich dieses „Freund oder Feind“-Denken in Luft auf. Wir haben in Österreich zum Beispiel eine starke Tradition der Sozialpartnerschaft, eben weil auf Augenhöhe verhandelt wird, und weil die Partner einander zuhören, einander respektieren und verstehen wollen. Das Leben ist kein Fußballspiel – mit einem Gewinner und einem Verlierer. So schwarz-weiß ist unsere Welt nicht. Zum Glück! Sie hat viele Farben und Töne. Der gute Kompromiss erhält diese Vielfalt.

Und drittens, weil der Kompromiss uns fordert und so das Beste aus uns herausholt. Jede Streitfrage ist ein großes Knäuel an Ideologien, Haltungen, Werten, Sorgen, Meinungen, Ideen und Wunschlisten. Alexander der Große hätte dieses Knäuel, wie den Gordischen Knoten, ganz plump mit dem Schwert durchtrennt. So zumindest die Legende. Uns aber bleibt das Entwirren einzelner Schlaufen, das langwierige Tüfteln und Zupfen und Fädeln nicht erspart.

Ja, das ist verdammt anstrengend. Aber es ist auch die Chance auf Veränderung. Auf etwas Neues. Vielleicht sogar etwas Großartiges. Eine gemeinsame, breit getragene Lösung. Und die brauchen wir für ein gelungenes Zusammenleben. Ob es um die Budgetlage geht, die Gesundheitsversorgung, internationale Angelegenheiten – oder einfach um das Menü am Weihnachtstisch. Gansl oder Karpfen? Auch da findet sich bestimmt eine gemeinsame, breit getragene Lösung. Zumindest, bis vor dem Christbaum die nächste Streitfrage auftaucht.