Tradition, Provokation und Doppelmoral: Das Familienbild der AfD

Eine Außer-Haus-Betreuung für unter Dreijährige lehnt die Partei ab. Eigenständigkeit und Individualität der Frau sieht sie kritisch, da diese „die Familie als wertegebende gesellschaftliche Grundeinheit untergräbt“. Andreas Wild, ein mittlerweile aus der Partei ausgeschlossener Berliner AfD-Abgeordneter, formulierte es einmal so: „Jede Frau kann machen, was sie will. Im Schnitt muss sie allerdings zwei Kinder bekommen. Das geht ohne Fulltime-Job leichter.“

Das stark männlich geprägte Frauenbild der Partei zeigt sich auch in ihrer Aufstellung: Von den 231 Kandidierenden auf den Landeslisten für die Bundestagswahl am 23. Februar sind 205 Männer und nur 26 Frauen – eine Frauenquote von lediglich 11,3 Prozent. Im Wahlprogramm zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 steht: „Die ideale Frau betreut Kinder und Haushalt und kümmert sich um ihre pflegebedürftigen Eltern in der Nachbarschaft.“ Auf einem Sujet der AfD-Jugend in Baden-Württemberg heißt es: „Echte Frauen sind heimatverbunden. Echte Frauen bejahen ihre Weiblichkeit. Echte Frauen sind rechts!“

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl lag die AfD bei 20 Prozent und auf Platz zwei hinter CDU/CSU, die gemeinsam auf 31 Prozent kommen. Es war der beste Wert der AfD seit einem Jahr.