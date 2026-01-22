WU Wien bilanziert Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024

Der finanzielle Input der Kulturhauptstadt lag bei rund 30,3 Millionen Euro, im europäischen Vergleich ein eher kleines Budget. Dem stellt die Studie 51 quantifizierte und monetarisierte Wirkungen gegenüber, die zusammen 129,7 Millionen Euro ergeben. Unterm Strich entspricht das einem SROI Wert von 4,28, also 4,28 Euro gesellschaftlicher Gegenwert pro investiertem Euro.

Finanziert wurde das Vorhaben unter anderem durch Bund, Länder, Gemeinden, Tourismusverbände sowie den Melina Mercouri Preis der EU. Die Studie wurde von der WU Wien unter Leitung von Christian Grünhaus durchgeführt und von der Kulturhauptstadtgesellschaft und öffentlichen Stellen mitfinanziert.