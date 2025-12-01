Steiermark Tourismus 2025: Sommer und Jahr mit Rekorden

Landeshauptmann Mario Kunasek betont die Attraktivität des Landes: „Die aktuellen Tourismuszahlen zeigen eindrucksvoll, wie attraktiv die Steiermark als Urlaubsdestination ist.“ Er dankt Gästen sowie Gastgeberinnen und Gastgebern: „Dieses Miteinander macht die Steiermark so besonders.“

Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steiermark Tourismus und Standortmarketing GmbH, verweist auf Markt- und Angebotsimpulse: „Der starke Inlandsmarkt bleibt unser größter Schatz, und die dynamischen Zuwächse aus den CEE-Staaten zeigen klar, wohin sich der Tourismus entwickelt.“ Wachstum komme vor allem aus der 5-/4-Sterne-Hotellerie sowie aus Ferienhäusern. Er sieht die Qualitätsstrategie als zentralen Weg für die Zukunft.

Die neuen Rekordmarken bei den Nächtigungen und die soliden Zuwächse bei den Ankünften untermauern die Position der Steiermark im österreichischen Tourismus. Mit stabilen Saisonen, differenzierten Aufenthaltsdauern und einer starken Basis am Inlandsmarkt bleibt das Bundesland breit aufgestellt. Die endgültigen Daten für das Tourismusjahr werden zeigen, wie sich die Hochrechnung bestätigt.