Steiermark Tourismus 2025: Sommer und Jahr mit Rekorden

Landeshauptmann Mario Kunasek und Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH©ERWIN SCHERIAU
Steiermark meldet Zuwächse im Sommerhalbjahr und Tourismusjahr 2025. Erstmals über 8 Millionen Nächtigungen im Sommer und 14 Millionen im Jahr.
Die Steiermark legt laut Hochrechnung der Landesstatistik im Sommerhalbjahr 2025 sowie im Tourismusjahr 2025 zu. Sowohl Ankünfte als auch Nächtigungen steigen, die Marke von 8 Millionen Übernachtungen im Sommerhalbjahr und 14 Millionen im Tourismusjahr wird erstmals überschritten. Das Bundesland behauptet damit seine Stellung als eines der beständigen Ganzjahresreiseziele Österreichs.
Rekordmarken erreicht
Die Schwelle von 8 Millionen Nächtigungen im Sommerhalbjahr und 14 Millionen im gesamten Tourismusjahr gilt als symbolischer Meilenstein. Beide Marken wurden heuer erstmals überschritten, getragen von leichten Zuwächsen bei Ankünften und Nächtigungen. Grundlage der Gesamtwerte für Sommer und Tourismusjahr ist eine Hochrechnung der Landesstatistik.
Die Kennzahlen im Überblick
Die aktuelle Entwicklung zeigt in allen Saisonen ein Plus bei den Ankünften, die Nächtigungen wachsen verhaltener. Die wichtigsten Zahlen im Detail:
Tourismusjahr 2025 (Nov 2024 bis Okt 2025): 4.563.200 Gästeankünfte (+89.500, +2,0 Prozent) und 14.003.200 Nächtigungen (+130.500, +0,9 Prozent), durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3,1 Nächte.
Sommer 2025 (Mai bis Okt 2025): 2.719.800 Gästeankünfte (+44.100, +1,6 Prozent) und 8.059.900 Nächtigungen (+105.800, +1,3 Prozent), durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3,0 Nächte.
Winter 2024/25 final (Nov 2024 bis Apr 2025): 1.843.352 Gästeankünfte (+45.404, +2,5 Prozent) und 5.943.273 Nächtigungen (+24.713, +0,4 Prozent), durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3,2 Nächte.
In allen drei Betrachtungen steigen die Ankünfte stärker als die Nächtigungen. Die Winterzahlen liegen final vor, Sommerhalbjahr und Tourismusjahr basieren auf einer Hochrechnung der Landesstatistik.
Aufenthaltsdauern und Saisonen
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer differiert leicht zwischen den Saisonen. Im Sommer 2025 bleiben Gäste im Mittel 3,0 Nächte, im Winter 2024/25 sind es 3,2 Nächte. Über das gesamte Tourismusjahr hinweg ergibt sich ein Wert von 3,1 Nächten. Damit bleibt die Steiermark ein Ganzjahresreiseziel mit stabiler Nachfrage.
Stimmen aus Politik und Branche
Landeshauptmann Mario Kunasek betont die Attraktivität des Landes: „Die aktuellen Tourismuszahlen zeigen eindrucksvoll, wie attraktiv die Steiermark als Urlaubsdestination ist.“ Er dankt Gästen sowie Gastgeberinnen und Gastgebern: „Dieses Miteinander macht die Steiermark so besonders.“
Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steiermark Tourismus und Standortmarketing GmbH, verweist auf Markt- und Angebotsimpulse: „Der starke Inlandsmarkt bleibt unser größter Schatz, und die dynamischen Zuwächse aus den CEE-Staaten zeigen klar, wohin sich der Tourismus entwickelt.“ Wachstum komme vor allem aus der 5-/4-Sterne-Hotellerie sowie aus Ferienhäusern. Er sieht die Qualitätsstrategie als zentralen Weg für die Zukunft.
Die neuen Rekordmarken bei den Nächtigungen und die soliden Zuwächse bei den Ankünften untermauern die Position der Steiermark im österreichischen Tourismus. Mit stabilen Saisonen, differenzierten Aufenthaltsdauern und einer starken Basis am Inlandsmarkt bleibt das Bundesland breit aufgestellt. Die endgültigen Daten für das Tourismusjahr werden zeigen, wie sich die Hochrechnung bestätigt.